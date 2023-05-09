Асу Алмабаев: «Шавкат сказал за меня пару слов Дане Уайту»

Боец MMA из Казахстана Асу Алмабаев рассказал о разговоре с президентом UFC Даной Уайтом перед подписанием контракта с лигой.

«Шавкат закончил бой, потом мы зашли в октагон. Смотрю – Дана Уайт тоже заходит. У меня были слова, которые я заучил заранее, думал, что скажу их, когда увижу его. Потом на английском сказал ему: «Я следующий, новая звезда из Казахстана, наилегчайший дивизион». Он сказал: «Ок, ок».

Я сразу сказал менеджеру моему, что он согласился, хотя, конечно, он на эмоциях сказал это. Затем Шавкат за меня пару слов сказал. Тяжело было на самом деле войти туда, много было волнительных вещей», — сказал Алмабаев.

Ранее сообщалось о том, что Алмабаев проведет своей дебютный бой в UFC первого июля, но имя соперника пока не было названо.

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