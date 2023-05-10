Стивен Батлер о бое с Алимханулы: «Достаточно одного удара, и бой будет за мной»

Канадец Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) прокомментировал предстоящий поединок против казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО).

«Я не понимаю тех, кто боксирует только для того, чтобы защитить свой рекорд. Я парень, который всю свою жизнь рисковал. Не только в боксе, во всех сферах жизни. Я верю, что с моей силой я могу победить кого угодно. Достаточно одного – двух ударов по его рту, и бой будет за мной.

«Моей целью всегда было стать чемпионом мира», — отметил Батлер. «Когда я сражался с Муратой, задача была та же. Чтобы стать чемпионом, мне нужно победить этого парня. У меня не было другого выбора, кроме как принять бой и пойти на это», – сказал канадец.

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Для Алимханулы это вторая защита титула WBO.

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