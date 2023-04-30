Тренер бойцов UFC Паррумпа: «Все казахи, с которыми я работал – войны»

Бразильский тренер Маркос Паррумпа ДаМатта, работающий с Жалгасом Жумагуловым (14-8) и Сергеем Морозовым (19-5), рассказал о менталитете бойцов из Казахстана.

«Все казахи, с которыми я работал, — воины. Жалгас, Мороз, Дамир — все эти парни — потрясающие и очень-очень хорошие воины. Я хочу приехать в Казахстан. Хочу увидеть их культуру и невероятную страну», — сказал бразильский тренер.

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