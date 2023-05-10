Результаты дня на ЧМ-2023 по боксу. Пятеро казахстанцев прошли в следующую стадию, Кункабаев проиграл Джалолову

В Ташкенте (Узбекистан) завершился десятый соревновательный день ЧМ по боксу, в котором поучаствовали семеро спортсменов из Казахстана.

До 48 кг. В 1/4 финала Санжар Ташкенбай одолел Казуму Аратаке из Японии – 5:0. В следующем бою боксер встретится с россиянином Эдмондом Худояном.

До 54 кг. Махмуд Сабырхан победил Мохаммеда Амаду (Гана), и в следующем бою встретится с кубинецем Йосвани Вейтия.

До 57 кг. Серик Темиржанов уступил кубинцу Сайделю Хорте.

До 67 кг. Дулат Бекбауов победил Мигеля Мартинеза (Испания). В полуфинале Дулат встретится с представителем Грузии Лаша Гурули.

До 71 кг. Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов дважды отправил в нокдаун Макан Траоре из Франции. За выход в финальную встречу Асланбек сразится с Нишантом Девом из Индии.

До 80 кг. Нурбек Оралбай победил иорданца Хусейна Иашайиша и в полуфинале встретится с россиянином Имамом Хатаевым.

Свыше 92 кг. Камшыбек Кункабаев проиграл Баходиру Джалолову (Узбекистан).

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