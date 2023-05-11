Эксперт: «Определенно, Жумагулов – самый невезучий парень в UFC»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Нидерландский эксперт в мире ММА Марсель Дорф прокомментировал отмену боя казахстанца Жалгаса Жумагулова с Рафаэлем Эстевамой из Бразилии. 

Их бой планировался 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Однако соперник казахстанца не смог сделать вес и поединок был отменен. При этом изначально Жумагулов должен был драться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму и его заменил Эстевам.

«Определенно Жумагулов – самый невезучий парень в UFC. Кажется, что с удачей у него большие разногласия. Он уступил в спорных боях и потерял второго соперника подряд. Это серьезный ментальный удар для бойца. Сложно сказать, что его ждет дальше. Вероятно, что ему все же подберут соперника в ближайшую дату. Главное, чтобы у казахстанского бойца не опустились руки и осталась мотивация», – сказал эксперт.

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1 комментарий

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anmsm33
Хоть бой его увидеть разок. А только новости про него читаю в огромных количествах. Задумываешься, это что за чемпион такой, популярный.
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