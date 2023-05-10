Жумагулов – матчмейкеру UFC: «Я готов, босс»

Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов обратился к матчмейкеру UFC Мику Мейнарду.

Легковес опубликовал фото в октагоне, которое подписал, обращаясь к Мейнарду: «Я готов босс».

Напомним, бой Жумагулова 7 мая был отменен из-за проблем со сгонкой веса у дебютанта лиги Рафаэля Эстевама.

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