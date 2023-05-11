Жалгас Жумагулов: «Предложили бой на 20 мая, соперник отказался»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов поделился последними новостями о новой дате боя в лиге:

«Предложили выйти на замену 20 мая, я согласился, начал готовиться, но соперник отказался со мной драться. Теперь, Иншаалах, июнь-июль»

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Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»

Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»