Жалгас Жумагулов: «Предложили бой на 20 мая, соперник отказался»
Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов поделился последними новостями о новой дате боя в лиге:
«Предложили выйти на замену 20 мая, я согласился, начал готовиться, но соперник отказался со мной драться. Теперь, Иншаалах, июнь-июль»
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