Жалгас Жумагулов: «Предложили бой на 20 мая, соперник отказался»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

 Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов поделился последними новостями о новой дате боя в лиге:

«Предложили выйти на замену 20 мая, я согласился, начал готовиться, но соперник отказался со мной драться. Теперь, Иншаалах, июнь-июль»

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