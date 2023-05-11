Скончался известный боксер и тренер Казахстана Леонид Тлеубаев

В Караганде на 72-м году жизни скончался известный казахстанский и советский боксер и тренер, мастер спорта СССР Леонид Тлеубаев.

Леонид Тлеубаев родился 8 июня 1950 года в поселке Токаревка Карагандинской области (ныне поселок Габидена Мустафина) в семье военнослужащего. После окончания школы поступил в техникум физкультуры и спорта в Караганде и уже там решил стать боксером.

Чемпион СССР среди юниоров в весе до 63,5 килограмма. Четырехкратный чемпион Казахской ССР. В 1971 году участвовал в матче СССР – США. Тогда проиграл свой бой против Джесси Вальдеса. В 1973 году удостоен звания лучшего боксера Казахстана.

После завершения спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью. До последнего момента продолжал тренировать детей. В 72-летнем возрасте у него было около 40 воспитанников в Областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по боксу. Его педагогический стаж составлял 46 лет. Он заслуженный тренер СССР и заслуженный тренер Казахстана. Воспитал таких звезд бокса, как Серик Нурказов, Бейбут Есжанов, Дулат Боранкулов и многих других.

Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди юниоров, а сейчас пробует себя в профи

Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»

Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»