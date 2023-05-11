Скончался известный боксер и тренер Казахстана Леонид Тлеубаев

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В Караганде на 72-м году жизни скончался известный казахстанский и советский боксер и тренер, мастер спорта СССР Леонид Тлеубаев.

Леонид Тлеубаев родился 8 июня 1950 года в поселке Токаревка Карагандинской области (ныне поселок Габидена Мустафина) в семье военнослужащего. После окончания школы поступил в техникум физкультуры и спорта в Караганде и уже там решил стать боксером.

Чемпион СССР среди юниоров в весе до 63,5 килограмма. Четырехкратный чемпион Казахской ССР. В 1971 году участвовал в матче СССР – США. Тогда проиграл свой бой против Джесси Вальдеса. В 1973 году удостоен звания лучшего боксера Казахстана.

После завершения спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью. До последнего момента продолжал тренировать детей. В 72-летнем возрасте у него было около 40 воспитанников в Областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по боксу. Его педагогический стаж составлял 46 лет. Он заслуженный тренер СССР и заслуженный тренер Казахстана. Воспитал таких звезд бокса, как Серик Нурказов, Бейбут Есжанов, Дулат Боранкулов и многих других.

Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди юниоров, а сейчас пробует себя в профи

Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»

Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий