Алмабаев о реванше с Уланбековым в UFC: «Ради реванша и иду туда»

Казахстанский боец Асу Алмабаев высказался о реванше с Тагиром Уланбековым:

«Выйду на бой. Ради этого реванша и иду в UFC. Думаю, что этот бой будет очень интересным».

Первый бой спортсменов завершился досрочной победой Уланбекова.

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