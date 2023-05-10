Алмабаев о реванше с Уланбековым в UFC: «Ради реванша и иду туда»
Казахстанский боец Асу Алмабаев высказался о реванше с Тагиром Уланбековым:
«Выйду на бой. Ради этого реванша и иду в UFC. Думаю, что этот бой будет очень интересным».
Первый бой спортсменов завершился досрочной победой Уланбекова.
Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди юниоров, а сейчас пробует себя в профи
Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»
Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»
Комментарии