Евлоев о шансах Асу в UFC: «Я видел его бои, у него есть шансы поучавствовать в титульной гонке»

Мовсар Евлоев о перспективах казахстанца Асу Алмабаева в UFC:

«Думаю, что у Асу очень большие перспективы, если правильно работать и подходить к процессу. Я знаю Алмабаева и видел его бои, поэтому могу сказать, что 100% у него есть шансы поучаствовать в титульной гонке. К сожалению, второго бойца из Казахстана я лично не знаю и, к сожалению, не смотрел его бои, но как будет время, обязательно посмотрю и изучу. Казахстан очень ярко в последнее время заявил о себе в UFC и только набирает обороты»

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