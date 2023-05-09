Асу Алмабаев о контракте с UFC: «В день, когда получил его, до утра не спал — читал»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец MMA из Казахстана Асу Алмабаев рассказал о забавном моменте после подписания контракта с UFC.

— Как вообще выглядит контракт UFC?

— Контракт обычный, как все, на бумаге. В день, когда получил, до утра не спал — смотрел. На английском отправили и переводил на Google переводчике без конца, заново читал как-будто что-то изменится (смеется), – сказал боец.

Ранее сообщалось о том, что Алмабаев проведет своей дебют в UFC первого июля, но имя соперника пока не было названо.

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