Алимханулы: «Осталось две недели до нокаута»

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО).

«Иншаллах, 14 дней осталось до боя, до нокаута», — написал Жанибек в социальных сетях.

Жанибек Алимханулы вернется на ринг 13 мая. В бою со Стивеном Батлером казахстанец будет защищать титул WBO.

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