Ильяс Хамзин о бое мечты: «Я бы закатил гангстерскую рубку с Масвидалем»

Ильяс Хамзин назвал свой «бой мечты»:

«Был примерно 2003-2004 год, когда смотрел на бои по компьютеру. В том числе бои Масвидаля. Зафанател. Разделить клетку с ним было бы честью для меня. Проверить себя против такого оппонента. Он такой уличный. Устроить с ним гангстерсткую рубку. Я иду в размен, он тоже любит размены. У нас был бы плотный бой. До решения бы не дошло. Он же не любит борьбу, любит рубиться. Поэтому получился бы хороший бой»

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