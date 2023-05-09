Результаты дня на ЧМ-2023 по боксу. Четверо казахстанцев прошли в следующую стадию

В Ташкенте (Узбекистан) завершился девятый соревновательный день ЧМ по боксу, в котором поучаствовали пятеро спортсменов из Казахстана.

Асланбек Шымбергенов прошел Мирослава Капулер-Ищенко из Израиля со счетом 5:0. В следующем бою казахстанец сразится с французом Маканом Траоре.

Нурбек Оралбай (80 кг) победил турецкого боксера Каана Айкутсуна со счетом 5:0. Следующим соперником Оралбая станет Хусейн Эйшайшиашайш из Иордании.

Махмуд Сабырхан одолел индийца Сачина Сивача. 10 мая Сабырхан выйдет на бой против ганца Амаду Мохаммеда.

Дулат Бекбауов оказался сильнее Акаша Акаша. Следующим соперником Дулата будет мексиканец Мигель Анхель Мартинес.

Нурканат Райыс проиграл бразильцу Вандерлею Перейра со счетом 0:5.

Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди юниоров, а сейчас пробует себя в профи

Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»

Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»