Стали известны призовые сборной Казахстана на ЧМ по боксу

Президент Федерации бокса Казахстана Кенес Ракишев рассказал о дополнительном вознаграждении призеров ЧМ по боксу от Казахстана.

«Для еще большей мотивации и поддержки наших ребят будущие чемпионы и призеры соревнований, по традиции, получат из моих средств дополнительные финансовые вознаграждения. Для победителей предусмотрены по 100 тысяч долларов США», – сказал Ракишев.

Напомним, обладатели золотых медалей получат от Международной ассоциации бокса (IBA) 200 000 долларов, серебряные призеры – 100 000 долларов, занявшие третье место – 50 000 долларов.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Список боксеров от Казахстана можно увидеть тут.

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