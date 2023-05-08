Санжар Адилов о будущем сопернике: «У него приличная база»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Санжар Адилов Спорт Казахстана

Санжар Адилов поделился мнением о будущем сопернике по турниру UAE Warriors китайце Нигедане:

 
«Боец он опытный, провел 26 боев, база ММА у него приличная. Хорошо борется, прилично бьет, функционально смотрится на высоком уровне. Работает в стойке левши. Удалось посмотреть пару боев с его участием. Хотя в YouTube их почти нет, он же дрался в основном у себя на родине и в One FC. Насколько понял, соперники у него были серьезные»

Бой состоится 20 мая.
 

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