Санжар Адилов о будущем сопернике: «У него приличная база»

Санжар Адилов поделился мнением о будущем сопернике по турниру UAE Warriors китайце Нигедане:



«Боец он опытный, провел 26 боев, база ММА у него приличная. Хорошо борется, прилично бьет, функционально смотрится на высоком уровне. Работает в стойке левши. Удалось посмотреть пару боев с его участием. Хотя в YouTube их почти нет, он же дрался в основном у себя на родине и в One FC. Насколько понял, соперники у него были серьезные»

Бой состоится 20 мая.



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