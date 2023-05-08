Санжар Адилов о бое в UAE Warriors: «Предлагали выйти на замену на прошлом турнире»

Казахстанский боец ММА Санжар Адилов о контракте с UAE Warriors:

«Переговоры с лигой ведутся с февраля, – отметил казахстанский боец. – Мне предлагали подраться еще на прошлом турнире выйти на замену, один из участников травмировался, но в итоге ту пару вообще сняли с турнира и мой дебют не состоялся. Пока я подписал контракт с UAE Warriors на один бой»

Дебют Санжара состоится 20 мая.



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