Георгий Майсурадзе финишировал Абдивалиева

Казахстанский боец Георгий Майсурадзе провел свой четвертый поединок в профи.

Майсурадзе сумел финишировать представителя Кыргызстана Жанибека Абдивалиева, одержав третью победу в четырех боях. Еще один поединок был признан не состоявшимся.

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