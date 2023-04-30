Адиль Боранбаев о поражении в бою за титул OCTAGON: «Вернемся сильнее»

Казахстанский боец Адиль Боранбаев (21-10-1) высказался о поражении представителю Бахрейна Магомеду Магомедову (12-0) в бою за титул лиги OCTAGON:

«Мен али Ораламын. Без оправданий и отмазок. Кто видел, тот видел, кто знает, тот знает. Вернемся сильнее, есть над чем поработать, и я рад этому. Всем близким и родным огромный поклон. Чуть расстроил, конечно, их».

Поединок между Магомедовым и Боранбаевым закончился победой представителя Бахйрейна техническим нокаутом в третьем раунде.

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