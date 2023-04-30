Адиль Боранбаев о поражении в бою за титул OCTAGON: «Вернемся сильнее»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец Адиль Боранбаев (21-10-1) высказался о поражении представителю Бахрейна Магомеду Магомедову (12-0) в бою за титул лиги OCTAGON:

«Мен али Ораламын. Без оправданий и отмазок. Кто видел, тот видел, кто знает, тот знает. Вернемся сильнее, есть над чем поработать, и я рад этому. Всем близким и родным огромный поклон. Чуть расстроил, конечно, их».

Поединок между Магомедовым и Боранбаевым закончился победой представителя Бахйрейна техническим нокаутом в третьем раунде.

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

В Казахстане продали пояс UFC с автографом Хабиба: организаторы заработали 16,5 миллионов тенге, а деньги ушли на благотворительность

😍😍😍Кристина Карапетян – самая горячая волейболистка Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий