Артем Резников о бое Боранбаева за титул: «Он сейчас в лучшей форме»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Артем Резников OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал о подготовке своего друга Адиля Боранбаева к бою за титул лиги OCTAGON против непобежденного Магомеда Магомедова:

«У нас нет опасений от стойки Магомедова, только от борьбы. Адиль тоже хорошо борется, сейчас в лучшей форме, такие спарринги мне мало, кто давал. Титул OCTAGON для него много значит. Он 38-летний боец, андердог, выйдет против бойца с рекордом 11-0. Это хороший страт для возвращения в большой спорт».

Бой Магомедов – Боранбаев станет главным на турнире 29 апреля.

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