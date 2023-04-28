Менеджер Максума о первом сопернике: «Некоторых дебютантов кормят «мешками», у Азата крепкий соперник»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум OCTAGON Спорт Казахстана

Президент лиги Octagon, менеджер Азата Максума Нуррадин Садыков высказался о Тайсоне Нэме — сопернике казахстанца Азата Максума по дебютному бою в UFC:

«Некоторых дебютантов кормят «мешками», условно говоря, слабыми соперниками. В отношении казахстанца такого не произошло. Ему сразу дали тёртого бойца. Не назову американца топовым, но уж точно он очень крепкий середняк. У гавайца колоссальный опыт: он провёл уже семь боев в UFC. Но это сухая статистика. По факту в Лас-Вегасе состоится хорошая проверка для Азата Максума и ему точно будет нелегко»

Бой Максум — Нэм пройдёт 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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