Менеджер Максума о первом сопернике: «Некоторых дебютантов кормят «мешками», у Азата крепкий соперник»

Президент лиги Octagon, менеджер Азата Максума Нуррадин Садыков высказался о Тайсоне Нэме — сопернике казахстанца Азата Максума по дебютному бою в UFC:

«Некоторых дебютантов кормят «мешками», условно говоря, слабыми соперниками. В отношении казахстанца такого не произошло. Ему сразу дали тёртого бойца. Не назову американца топовым, но уж точно он очень крепкий середняк. У гавайца колоссальный опыт: он провёл уже семь боев в UFC. Но это сухая статистика. По факту в Лас-Вегасе состоится хорошая проверка для Азата Максума и ему точно будет нелегко»

Бой Максум — Нэм пройдёт 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

«Подошел Джошуа и сказал: удачи, у тебя все получится». Боксерша Балауса Муздиман о тренировках в США, конфликтах в сборной Казахстана и спорном судействе

Азат Максум дебютирует в UFC поединком с экс-соперником Жумагулова

Шавкату Рахмонову предложили бой с бывшим чемпионом UFC