Нуржан Акишев подписал контракт с польской лигой FEN и подерется с чемпионом

Казахстанский боец смешанных единоборств Нуржан Акишев (15-3) 17 июня дебютирует в польской лиге Fight Exclusive Night (FEN). Контракт заключен на три поединка.

Уже в своем первом бою Нуржану предстоит сразиться с чемпионом FEN в полулегком весе Каспером Формелой (15-4). Это противостояние возглавит турнир FEN 47 в Оструде.

На данный момент Нуржан Акишев находится на серии из четырех побед. В своем предыдущем бою он 19 февраля нынешнего года на турнире OCTAGON 41 в Алматы выиграл техническим нокаутом в первом раунде у представителя Индии Кушала Вияса.

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