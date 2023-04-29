Шарипова выиграла третий бой нокаутом

Фируза Шарипова провела свой третий поединок в смешанных единоборствах, выиграв нокаутом в первом раунде россиянку Илону Бондаренко (1-0).

Шарипова одержала третью победу в смешанных единоборствах и по-прежнему не знает поражений.

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