Шарипова выиграла третий бой нокаутом
Фируза Шарипова провела свой третий поединок в смешанных единоборствах, выиграв нокаутом в первом раунде россиянку Илону Бондаренко (1-0).
Шарипова одержала третью победу в смешанных единоборствах и по-прежнему не знает поражений.
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