Вартанян: «Логично, что Резников будет бороться, но увидим, кто кого будет бороть»

Финалист Гран-при АСА в легком весе, российский боец армянского происхождения Эдуард Вартанян прокомментировал предстоящий финальный поединок с Артемом Резниковым.

«Мне абсолютно комфортно готовиться к бою с Артемом Резниковым, зная дату поединка заранее. Я знаю, зачем я здесь, люблю то, чем занимаюсь и с нетерпением жду 16 июня, чтобы продемонстрировать все свои навыки и победить. Логично, что Резников будет бороться, но увидим, кто кого будет бороть, и кто победит. Я пока не загадываю далеко и не знаю, где буду продолжать карьеру после финала Гран-при. Сейчас все мои мысли о бое с Резниковым», – рассказал Вартанян.

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