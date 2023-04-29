Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?

В субботу состоятся ответные матчи 1/8 финала в футбольном кубке страны. Эксперты самого популярного букмекера Казахстана составили коэффициенты на эти встречи.

Olimpbet-Кубок Казахстана. 1/8 финала. Ответные матчи.

«Окжетпес» (Кокшетау) – «Шахтер» (Караганда). 29 апреля, 13:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:1.

На своем поле карагандинцы одержали победу с минимальным счетом благодаря голу Ивана Свиридова. А вот у «Окжетпеса» не будет в распоряжении полноценного домашнего матча – «синегорцы» по-прежнему не могут принимать гостей на родном стадионе в Кокшетау и вынуждены это делать на столичной «Астана Арене».

Впрочем, даже при таких обстоятельствах эксперты Olimpbet считают команду Сергея Попкова фаворитом предстоящей встречи: П1 – 2.19, Х – 3.39, П2 – 3.14. Однако шансы «Шахтера» на исход по итогам двухраундового противостояния оцениваются выше, причем заметно: Проход: «Окжетпес» – 2.76. Проход: «Шахтер» – 1.42.

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«Жетысу» (Талдыкорган) – «Кызылжар» (Петропавловск). 29 апреля, 15:00

Первый матч – 0:3

«Семиреченцы» проведут первый матч под руководством нового тренера. Возглавившему «Жетысу» Аскару Кожабергенову предстоит решить сложнейшую задачу – ликвидировать дефицит в три мяча в ответном матче против лидера Olimpbet-Чемпионата Казахстана «Кызылжара».

В родных стенах петропавловцы победили со счетом 3:0, поэтому могут себя чувствовать в Талдыкоргане относительно спокойно. Однако сильно расслабляться северянам все же не стоит – кубковый турнир традиционно богат на сюрпризы.

Аналитики Olimpbet почти не верят в то, что «семиреченцам» удастся превзойти «Кызылжар» по сумме двух встреч. Проход: «Жетысу» – 12, а на «Кызылжар» соответствующего кэфа нет вообще.

Что касается отдельно взятой ответной игры, то в ней явного фаворита нет, самый популярный букмекер страны отдает даже небольшое предпочтение хозяевам: П1 – 2.36, Х – 3.25, П2 – 2.95.

«Мактаарал» (Туркестанская область) – «Ордабасы» (Шымкент). 29 апреля, 17:00

Первый матч – 2:1.

Первая битва в этом южном дерби завершилась гостевой победой «Мактаарала» в Шымкенте. Это может показаться парадоксальным, но ответная встреча состоится там же, на том же самом стадионе – имени Кажымукана.

По сути, «Орде» опять предстоит матч в родных стенах и при своих болельщиках, из-за чего ценность выездной победы «Мактаарала» практически нивелируется.

Вот и эксперты Olimpbet видят в шымкентцах безоговорочных фаворитов – П1 – 4.29, Х – 3.49, П2 – 1.82.

Но зато шансы команды Константина Горовенко на итоговый успех в сражении котируются выше, чем у коллектива Александра Седнева. Проход: «Мактаарал» – 1.6. Проход: «Ордабасы» – 2.27.

«Атырау» (Атырау) – «Актобе» (Актобе). 29 апреля, 19:00

Первый матч – 2:2.

Этим соперникам предстоит провести третью очную дуэль за две недели. В шестом туре Olimpbet-Чемпионата Казахстана «Актобе» одержал крупную домашнюю победу со счетом 4:0, а вот в первом матче Olimpbet-Кубка РК уже была зафиксирована ничья 2:2, причем команды вновь выясняли отношения на территории «красно-белых».

Чем завершится их спор в Атырау? Два предыдущих визита «Актобе» в гости к «нефтяникам» вышли для одного из самых титулованных клуба страны очень успешными и завершались его победами. «Атырау» вообще не может выиграть у «красно-белых» более пяти лет.

Но сейчас эксперты Olimpbet считают атыраусцев пусть небольшими, но фаворитами – причем как ответного матча (П1 – 2.43, Х – 3.14, П2 – 2.94), так и по итогам обеих встреч (Проход: «Атырау» – 1.76. Проход: «Актобе» – 2.01).

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