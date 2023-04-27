Эксперт: «Главная фишка Алимханулы – умение красиво выдернуть соперника на себя и жестко наказать левым прямым»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Спортивный эксперт Владимир Набуков включил казахстанского боксера Жанибека Алимханулы в список лучших контрпанчеров в среднем весе.

«Времена возрастного кубинца Лары стремительно подходят к концу. Поэтому у нас новый лидер среднего веса среди боксеров-контрпанчеров.

Казахстанца Алимханулы не назвать чистым контровиком, но его главная фишка – умение красиво выдернуть соперника на себя и жестко наказать левым прямым или хуком. За счет любительского бэкграунда делает он это бесподобно. Но есть проблема – пока что Жанибек именно тот боец, которых в США называют «пони с одним трюком», – отметил эксперт.

Чемпион мира WBO в среднем весе Алимханулы проведет бой с канадцем Стивеном Батлером 13 мая в США. Казахстанский боксер проведет вторую защиту титула.

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