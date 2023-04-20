Алимханулы опубликовал фото подготовки к бою с Батлером
Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы опубликовал фото подготовки к бою с канадцем Стивеном Батлером.
May 13 pic.twitter.com/RshS0i8NMs— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) April 20, 2023
Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Казахстанский боксер проведет вторую защиту титула WBO.
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