Алимханулы опубликовал фото подготовки к бою с Батлером

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы опубликовал фото подготовки к бою с канадцем Стивеном Батлером.

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Казахстанский боксер проведет вторую защиту титула WBO.

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