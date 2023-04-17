Жанибек Алимханулы: «Мне смешно, когда Бентли хочет реванша. Я избивал его двенадцать раундов»
Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы отреагировал на вызов британца Дензела Бентли.
«Мне так смешно, когда он хочет реванша. Я избивал его двенадцать раундов. Мальчик, ты должен быть достойным. Ты должен признать поражение. У тебя был шанс. А ты его упустил. Удачи тебе. Если ты хочешь сразиться со мной, то у тебя должен быть чемпионский титул! Тогда я буду рад подраться!» – написал Алимханулы.
Бой Жанибека Алимханулы и Дензела Бентли в ноябре прошлого года завершился победой казахстанца решением судей.
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