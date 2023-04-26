Ермеков продлил контракт с Ural FC: «Сделаю всё, чтобы первый пояс лиги отправился в Казахстан»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Ural FC Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Даурен Ермеков заключил новое соглашение с лигой Ural FC. Ожидается, что средневес выступит на ближайшем турнире организации.

«Ural FC предложили мне контракт на хороших условиях. Да, у меня были и другие предложения. Но я уже провёл один бой в этой лиге и мне очень понравилось отношение со стороны руководства и сотрудников организации. С ними действительно приятно работать. Поэтому будем вместе писать историю нового промоушена. Я со своей стороны сделаю всё, чтобы первый чемпионский пояс Ural FC отправился в Казахстан», — сказал Даурен. 

35-летний Ермеков дебютировал в Ural FC в марте на турнире в Самаре, одолев в реванше Гамзата Хирамагомедова удушающим приёмом.

В смешанных единоборствах в активе Даурена 17 побед при пяти поражениях. Он становился чемпионом лиги Naiza, лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, а также дважды брал серебро чемпионатов мира по любительским MMA.

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