Российская лига Ural FC проведет турнир в Алматы в июне 2023 года.

С большой долей вероятности именно на этом турнире подерется Даурен Ермеков и Руслан Шамилов.

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