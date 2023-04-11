Боксерша Муздиман о критике Хамитовым зарплат футболистов: «Если не хватает денег Куату, то это его проблемы»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боксерша из Казахстана Балауса Муздиман прокомментировала критику бойца MMA Куата Хамитова в отношении казахстанского футбола.

– Согласны с комментариями Куата Хамитова в отношении выделяемых на футбол в Казахстане финансов? Как вы считаете, зарплата футболистов в Казахстане справедлива? Или есть обида, что они часто зарабатывают больше тех же боксеров?

– Футбол – это самая популярная в мире игра. Это высокооплачиваемый вид спорта, и то, что в Казахстане у футболистов высокие доходы – это заслуженно. Чем популярнее вид спорта, тем выше зарплата, это логично. А если не хватает денег Куату Хамитову, то это его проблемы (смеется). 

Ранее Хамитов заявил, что никогда не будет радоваться победам казахстанского футбола.

Чемпионка мира по боксу среди юниоров Муздиман провела в профессиональном боксе два боя и одержала две победы. Следующий поединок спортсменка проведет 20 мая на вечере бокса в Таразе, главным событием которого станет бой Фирузы Шариповой против чемпионки Малави Рут Чисейл за титул WBC Silver.

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