Рафиков подерется с экс-бойцом АСА

Казахстанец Фаниль Рафиков проведет свой следующий бой в лиге «Наше Дело».

С большой долей вероятности его соперником станет экс-боец лиг АСА и М-1 Мири Садыгов (7-4-1).

Свой последний бой Садыгов провел в лиге Александра Шлеменко в феврале, одержав досрочную победу.

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