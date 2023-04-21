Жасулан Акимжан проведет поединок с экс-бойцом китайской WLF

Казахстанский боец полулегкого веса Жасулан Акимжан начнет свой путь в гран-при «Наше Дело» поединком с россиянином Амирланом Амировым.

Амиров в профи не дрался с 2019 года, проведя в китайской лиге WLF восемь боев. В последнее время Амирлан выступал по поп-ММА.

Дата боя пока не называется.

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