Кабардиев о дате следующего боя: «У меня была операция, сейчас восстановление»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев рассказал про операцию и дату следующего боя:

«У меня была операция, перитонит, аппендицит лопнул, не сразу госпитализировали, почти 4 часа была операция. Сейчас еще дней десять физкультуры, потом буду повышать физические нагрузки. Следующий бой летом – финал гран-при «Наше дело». Примерно середина июня»

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