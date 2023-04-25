Каршыга Даутбек выступит на турнире Alash Pride в Шымкенте
Лига Alash Pride анонсировала участие бойца АСА Каршыга Даутбека в главном бою турнира в Шымкенте.
Бой, как и весь турнир состоится 7 мая.
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