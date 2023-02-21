Дияр Нургожай о своем будущем: «Я нацелен на шоу Даны Уайта»

Казахстанский боец, чемпион Eagle FC Дияр Нургожай в интервью «Вестнику ММА» рассказал о своих планах:

«Когда был турнир в Атырау, когда дрался Даурен Ермеков, Шамиль Завуров сказал, что защита титула будет в марте. Уже март близок, но пока тишина. Я тренируюсь, поддерживаю форму и жду. В целом я открыт к бою, как только скажут, я готов защищать пояс, хоть кто будет соперник. У меня был разговор с руководством лиги, вроде как был договор, что нужно мне провести одну защиту и потом попробовать силы в Dana White Contender Series. Я нацелен именно туда, но, если будет хорошее предложение, они готовы отпустить. Но здесь все зависит от моего тренерского штаба, от старших, моя работа – пахать и быть готовым»

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