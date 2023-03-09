Ермеков о спаррингах с Рахмоновым: «Это может перебить его последний бой»

Казахстанский боец, чемпион Eagle FC Даурен Ермеков в интервью «Вестнику ММА» рассказал о зарубах на спаррингах с Шавкатом Рахмовым:

«Если мы с ним где-то на сборах стоим в парах, то это даже может «перебить» его последний бой. Кто там был, подтвердят, что у нас там неплохие зарубы бывают. Зачем такие зарубы устраивать? Не знаю, каждый хочет доказать свое, наверное. Все идет до первого удара. Кто первый сильнее ударит — и потом начинается. У кого-то голова отключается, и начинают рубиться. Например, работаешь с кем-то, он в тебя попадает, и всё — ты тоже хочешь доказать, что можешь бить сильнее. И начинается рубка»

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