Дияр Нургожай о сорвавшемся дебюте в UFC: «Было предложение на очень коротком сроке»

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Казахстанский боец, чемпион Eagle FC Дияр Нургожай рассказал об отказе выйти в UFC на коротком уведомлении:

«Был такой момент. Было предложение на очень коротком сроке, что-то около 5 дней. Там только перелет бы занял большую часть времени. Сейчас моя задача пахать, быть в форме»

Ранее тренер Дияра Диас Кабдуов говорил о том, что бойцу предлагали на коротком уведомлении выйти на турнире UFC в Бразилии.

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