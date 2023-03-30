Жасулан Акимжан примет участие в гран-при «Наше Дело»

Лига «Наше дело» заключили контракт с Жасуланом Акимжаном. Казахстанец примет участие в гран-при.

«Честно сказать, никого из соперников я толком не знаю. Всё проходило серьезно, без лишних понтов и дешевого хайпа. Я думаю, во-первых, зрители уже устали от этого сотрясания воздуха. Во-вторых, мы серьезные спортсмены и устраивать клоунаду никто не собирается. В ближайшее время назовут имена оставшихся участников, после чего последует официальное заявление лиги. Слышал только, что вроде одни из этих ребят дрался в нашем промоушене NAIZA FC» – рассказал Жасулан Акимжан.

Первый поединок казахстанского бойца запланирован на июнь, при этом соперник Акимжана пока не называется.

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