Резников о перспективах Чимаева в среднем весе: «В среднем весе ему будет сложнее, хотя там нет борцов»

Теги UFC MMA ACA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Артем Резников Спорт Казахстана

Боец АСА Артем Резников поделился мыслями о перспективах Хамзата Чимаева в среднем весе UFC:

«Хамзат поднялся из полусреднего веса. Пока он с топами не встречался. Я бы хотел посмотреть его поединок против Пауло Косты. По этому поединку можно будет судить о том, как Хамзат будет чувствовать себя с Адесаньей. В 77 килограммах я могу судить, потому что я видел его поединок против Гилберта Бернса. В новом весе он новичок. В полусреднем дивизионе Хамзат забирал своей физикой и антропометрией: он выше, крупнее и длиннее своих соперников. Этим он и забирал. В среднем весе ему будет сложнее, хотя там и нет борцов».

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