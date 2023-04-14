Артем Резников: «Если в UFC предложат стандартный контракт, смысл туда идти?»

Казахстанский боец ACA Артем Резников рассказал, почему не хочет заключать контракт с UFC.

«Смотря сколько предложат в UFC. Если контракт «10+10», как они предлагают всем бойцам, то смысл туда идти? Я вообще не вижу смысла никакого. Медийка? Мне 31 год, я за медийкой не гонюсь, мне надо заработать побольше денег, потому что осталось выступать шесть-семь лет», – сказал Резников.

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