Нуржан Акишев обратился к сопернику: «Полируй пояс, «Бизон» заберет его в Казахстан»

Казахстанский боец смешанных единоборств Нуржан Акишев записал видеообращение к бою с чемпионом польской лиги FEN в полулегком весе Каспером Формелом.

«Полируй пояс, «Бизон» заберет его в Казахстан! Польским болельщикам хочу сказать: не пропустите это шоу», – грозно заявил 29-летний казахстанский файтер.

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