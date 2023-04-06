Фаниль Рафиков о конфликте Чимаева и Рахмонова: «Шавкат – прямой человек, если есть вопросы, он сам пойдет и спросит»

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Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков о конфликте Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева, который разгорелся между ними в социальных сетях:

«Я думаю, что это двое мужчин, которым не нужны условности – посты выкладывать. Я знаю Шавката лично, он прямой человек, когда ему человек неприятен, либо у него есть вопросы, он сам пойдет и спросит. Поэтому я не считаю это даже за конфликт. Какие-то просто невербальные знаки, человек, если хочет зацепиться, он зацепиться. Думаю, им это не нужно, они выскажут друг другу в лицо. Потенциально это громкий бой, думаю, которого давно не было в UFC. Но сейчас у них сейчас другие планы, один перешел в 84, второй идет за титулом, все, кто выше его в рейтинге отказываются от боя. Время покажет»

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