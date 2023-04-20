Кабардиев о сравнении с Магомедшариповым: «Мы с ним с одной школы, но у меня стиль отличается»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев о сравнении с Забитом Магомедшариповым:

«Меня сравнивают с Забитом, мы с ним с одной школы, многие фишки у такого высокого уровня подсматриваешь. Но у меня стиль отличается – локти, колени, борьба. А так, конечно, даже болевой, который я сделал на одном из турниров по грепплингу – рычаг колена, подсмотрел у Забита»

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