Рауан Бекболат проведет защиту титула Alash Pride с бразильцем Диасом
Чемпион Алаш Прайд Рауан Бекболат впервые защитит свой пояс. Его соперником станет бразилец Рафаэль Диас.
Диас свой последний бой провел в рамках гран-при NAIZA, проиграв Султану Жолдашбеку.
Встреча Бекболат – Диас запланирована на июнь.
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