Кайрат Ахметов: «Мы готовы показать всему миру нашу силу»

Казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов выступил с обращением в связи с предстоящим поединком против австралийца Риса Макларена:

«Всех приветствую вас, друзья! До моего дебютного боя в Америке в Денвере (штате Колорадо) осталось чуть больше двух недель. Мы готовы показать всему миру нашу силу, силу настоящих воинов. Я знаю, в Штатах нас очень много. Пользуясь этим случаем, приглашаю всех наших земляков и соотечественников, наших братьев, кто находится здесь на американской земле! Приходите поддержать меня! Ваша поддержка очень важна для меня! Жду не дождусь увидеть вас 5 мая на арене 1sbank Centr-Colorado, будет жарко», — написал Ахметов на своей странице в Instagram.

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