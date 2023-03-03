Рафиков о конфликте с Агаповой: «Это ее жизнь, но я бы поступил по-другому»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Мария Агапова Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Фаниль Рафиков о негативном высказывании в адрес Марии Агаповой:

«Я хозяин своего слова и свое мнение не поменяю. У каждого события есть две стороны, и я находился на противоположной стороне. Но это ее жизнь, она бьется в UFC, и я желаю ей только успеха. Я не могу ее судить, но я бы на ее месте поступил по-другому. Мне было обидно за человека, который вложил в нее столько труда, и потом она так высказалась»

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