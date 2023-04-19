Кабардиев о дебюте в UFC: «Готов бесплатно дебютировать»

Боец ММА Магомед Кабардиев рассказал о новостях по контракту с UFC:



«Скажу так: у меня сейчас такой настрой, что я готов там бесплатно дебютировать. Просто дебютировать. Бонус не будем считать. Бонус если заберу, то заберу. А так готов дебют провести бесплатно. Пускай просто 15 минут мне дадут в клетке и дальше после этих 15 минут сами решат, какой контракт мне давать.



Пока по контракту никаких конкретных цифр нет. Пока просто мой тренер с Саятом Абдрахмановым постоянно на связи. Они этот вопрос решают. Весь этот процесс, механизм запущен. Мы в ожидании. Сейчас некоторые вопросы решаются. Может быть это будет выездной турнир, пока визу делают. Может быть это будет сразу там, за океаном. Может где-то надо будет на замену выйти. Разные варианты. Они еще общаются, думаю, еще время для этого нужно»

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