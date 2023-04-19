Кабардиев о дебюте в UFC: «Готов бесплатно дебютировать»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец ММА Магомед Кабардиев рассказал о новостях по контракту с UFC:

«Скажу так: у меня сейчас такой настрой, что я готов там бесплатно дебютировать. Просто дебютировать. Бонус не будем считать. Бонус если заберу, то заберу. А так готов дебют провести бесплатно. Пускай просто 15 минут мне дадут в клетке и дальше после этих 15 минут сами решат, какой контракт мне давать.

Пока по контракту никаких конкретных цифр нет. Пока просто мой тренер с Саятом Абдрахмановым постоянно на связи. Они этот вопрос решают. Весь этот процесс, механизм запущен. Мы в ожидании. Сейчас некоторые вопросы решаются. Может быть это будет выездной турнир, пока визу делают. Может быть это будет сразу там, за океаном. Может где-то надо будет на замену выйти. Разные варианты. Они еще общаются, думаю, еще время для этого нужно»

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Следующим соперником Рахмонова может стать Гилберт Бернс

Царукян о бое Чимаев – Рахмонов: «У Хамзата намного лучше борьба»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий