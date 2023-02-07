Мария Агапова о сроках восстановления: «Путь пройден на половину»

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова на своей странице в социальных сетях высказалась о сроках восстановления:

«Осталось 4 месяца реабилитации. Спасибо всем, кто помогает. Путь пройден на половину» Мария перенесла операцию на колене.

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