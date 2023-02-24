Мария Агапова: «Я стала татуировщиком, чтобы поддержать карьеру в UFC»

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова рассказала, чем зарабатывает в свободное от боев время в США.

«Хочу развеять все сомнения по поводу завершения своей карьеры бойца. Я стала татуировщиком в первую очередь, чтобы поддержать свою карьеру в UFC. Уже два года я живу без спонсоров. И уже больше полугода, как я работаю в клубах по ночам. Я думаю, работа татуировщиком принесет мне больше денег, чем охрана в клубе. И еще хотелось бы спать по ночам, во время подготовки к бою. Так что только сейчас, пирсинги по пол цены и бесплатные тату! Вы приходите ко мне, со своей идеей или эскизом. Я его вам бью. Если вам нравится, вы платите мне чаевые (сколько считаете нужным). А если вам вдруг не понравится, вы можете прийти позже, через пару месяцев. И я вам либо исправлю, либо перекрою бесплатно. Запись открыта. Пишите в директ, либо переходите в телеграмм канал по ссылке в био. На фото мои работы», – написала Агапова в инстаграм.

В последнем бою в UFC Агапова (10-4) проиграла представительнице Канады Джиллиан Робертсон (11-7).

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